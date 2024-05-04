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İstanbul'da 1 Mayıs'ta taşkınlık yapan 65 gösterici adliyeye sevk edildi

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da polise saldıran 65 gösterici adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun devam ettiğini açıkladı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta taşkınlık yaparak polise saldıran 65 gösterici, adliyeye sevk edildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlere rağmen polis ekiplerince bariyerlerle kapatılan noktalarda güvenlik güçleriyle çatışan marjinal gruplar arasındaki 217 kişi gözaltına alınmıştı. Marjinal grupların gerçekleştirdiği yasadışı eylemde 28 polis yaralanırken, polise taş, sopa ve demir çubuklarla saldıran şüphelilerin 182'si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs günü taşkınlık çıkaran kişilere yönelik düzenlenen "Gereği yapıldı-13" operasyonunda yeni gözaltıların yapıldığını açıklamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan toplam 65 eylemcinin ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar bu sabah adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul 1 Mayıs Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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