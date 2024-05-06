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İstanbul'da 1 Mayıs'ta taşkınlık yapan 11 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık yaparak polise mukavemet gösterdikleri belirlenen 11 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık yaparak polise mukavemet gösterdikleri belirlenen 11 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 38'i, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde aynı suçları işledikleri belirlenen 12 şüpheli daha kimliklerinin tespit edilmesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, burada savcılığa ifade verdi. Savcılık işlemleri biten 12 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

11 şüpheli tutuklandı

12 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde toplamda 49 şüpheli tutuklanırken, 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 1 Mayıs 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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