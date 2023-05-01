İstanbul'da 1 Mayıs görevine giden polis aracı kaza yaptı

Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada can kaybı olmazken, kazaya karışan bir otomobilin içerisinde 1 Mayıs görevine gitmek için yola çıkan polis memurlarının olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Zeytinburnu E-5 Karayolu Karayolu Cevizlibağ mevkisin Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsün kimliği belirlenemeyen 48 HP 998 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil 3 farklı araca daha çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan otomobiller ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yol ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazaya karışan araç içerisinde 1 Mayıs için görevlendirilen polis memurlarının olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL