İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın Konutuna Gelen Motosikletli Şüpheliler Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in konutuna gelerek durumunu sorgulayan iki motosikletli şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın detayları emniyet yetkilileri tarafından araştırılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in konutunun önüne gelerek evini ve evde olup olmadığını soran motosikletli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 2 motosikletli şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in konutunun önüne geldi. Şahıslar, orada bulunan polis memurlarına Başsavcı Gürlek'in evini ve evde olup olmadığını sordu. Daha sonra şüpheliler motosikletle oradan ayrılırken, görevlilerin haber vermesiyle şahıslar kısa sürede durdurulup yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
