İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa