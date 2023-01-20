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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları...

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet İstanbul 3. Sayfa Haberler

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