İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları... 3. Sayfa Haberleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet İstanbul 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları... - Haberler

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