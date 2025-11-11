Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Suç Örgütü İddianamesi Mahkemeye Sunuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik suç örgütü iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamenin içeriği ve Mahkeme'nin vereceği karar, kamuoyunda merakla bekleniyor. Bu gelişme, siyasi arenada önemli tartışmalara yol açabilir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa