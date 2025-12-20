İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri vermek için Adli Tıp Kurumu'na gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa