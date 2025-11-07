Haberler

İstanbul'dan Netanyahu'ya Soykırım Suçlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu İsrailli üst düzey 37 yönetici hakkında "soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu İsrailli üst düzey 37 yönetici hakkında "soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.