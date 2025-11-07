İstanbul'dan Netanyahu'ya Soykırım Suçlaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu İsrailli üst düzey 37 yönetici hakkında "soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa