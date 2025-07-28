Daltonlar Üyesi Ahmet A. Gürcistan'da Yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan 'Daltonlar silahlı suç örgütü' üyesi Ahmet A., Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan 'Daltonlar silahlı suç örgütü' üyesi Ahmet A., Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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