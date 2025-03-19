İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu, İmamoğlu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne Sulh Ceza Hakimliği kararı el konuldu. - İSTANBUL