FETÖ üyesi 21 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, FETÖ/PDY üyesi şahısların yaşadığı tespit edilen 25 adrese operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, FETÖ/PDY üyesi şahısların yaşadığı tespit edilen 25 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma dahilinde, örgüte üye şahısların yaşadığı 25 adrese arama el koyma kararı alındı. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa