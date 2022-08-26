FETÖ üyesi 21 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, FETÖ/PDY üyesi şahısların yaşadığı tespit edilen 25 adrese operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, FETÖ/PDY üyesi şahısların yaşadığı tespit edilen 25 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma dahilinde, örgüte üye şahısların yaşadığı 25 adrese arama el koyma kararı alındı. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3. Sayfa Haberler

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