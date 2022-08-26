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FETÖ üyesi 21 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

FETÖ üyesi 21 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, FETÖ/PDY üyesi şahısların yaşadığı tespit edilen 25 adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, FETÖ/PDY üyesi şahısların yaşadığı tespit edilen 25 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma dahilinde, örgüte üye şahısların yaşadığı 25 adrese arama el koyma kararı alındı. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3. Sayfa Haberler

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