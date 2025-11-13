İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Dezenformasyon Hesaplarına Erişim Engeli

Sosyal medya platformunda yer alan "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı" ibaresi bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Etkili Haber isimli hesaplara dezenformasyon içeren bilgiler yaydıkları gerekçesiyle erişim engeli kararı verildi.

X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Etkili Haber hesapları üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden erişime engellenmesi talebinde bulunuldu.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından hesapların erişime engellenmesine karar verildi. Kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere de yazıldı. - İSTANBUL