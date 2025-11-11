Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kapatılmasına ilişkin haberleri dezenformasyon olarak nitelendirerek, bu haberlerin mali usulsüzlükleri bildirim amacıyla yapıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "CHP'nin kapatılmasının talep edildiği" yönündeki haberlerin tamamen dezenformasyon ve art niyetli olduğunu belirterek, "Yazımız adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasından ibarettir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'nin kapatılmasının talep edildiği' şeklinde bazı sosyal ve görsel medya mecralarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında bugün kamuoyuna duyurulan iddianamede ve ayrıca yine bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde tamamen dezenformasyon amaçlı haberler yapıldığı görülmüştür. Daha önce de belirtildiği gibi yazımız adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasından ibarettir. Tamamen dezenformasyon ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

