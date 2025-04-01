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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Boykot Çağrılarına Soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve geleneksel mecralarda yapılan ayrıştırıcı boykot çağrılarına karşı nefret ve ayrımcılık suçları kapsamında resen soruşturma başlattığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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