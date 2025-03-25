İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa