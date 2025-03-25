Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı

Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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