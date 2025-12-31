İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'da üç polis memurunun şehit olduğu DEAŞ saldırısının ardından sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 28 şüpheli ile örgüt içinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL