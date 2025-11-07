İstanbul'da Bahis İddialarına Yönelik Operasyon: 21 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 17 hakem ve 1 Süper Lig takımı başkanı dahil olmak üzere toplamda 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon, gambling suçlarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilirken, yetkililer olaya ilişkin detaylı incelemelere devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa