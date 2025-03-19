İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde güvenlik önlemi alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yapmak, para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddia ediliyor. Bu iddialar üzerine İmamoğlu gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınırken, belediye binası önünde güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin bölgede hazır bekletildiği , Saraçhane çevresindeki caddelerin de trafiğe kapatıldığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde güvenlik önlemi alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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