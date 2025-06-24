İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa