İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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