İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alınmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa