Üye Girişi
Haberler

İstanbul Büyükçekmece'de Yakıt Tankeri Devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada yakıt tankeri devrildi. Tanker sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

İstanbul Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda yakıt tankeri devrildi. Kazada tanker sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralanırken İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaşandı. 31 ALN 097 plakalı yakıt tankeri sürücüsü, iddiaya göre seyir halinde uyukladı. Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı ve metrelerce sürüklendi. Devrilerek tüm yolu kapatan tankerin sürücüsü M.B, ve yanındaki bir kişi kazada hafif yaralandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri, Karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmaya başladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece İstanbul trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks

FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks

 Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title