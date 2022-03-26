İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları havadan görüntülendi

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer- Garipçe açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından mayın arama çalışmaları gerçekleştirildi.

İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edilen bir cisim görüldü. Balıkçılar tarafından bulunan cisim, Sarıyer- Garipçe açıklarında bulundu. Eski tip olduğu belirlenen mayın. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri tarafından incelemeye alındı. Boğaz girişinde mayın görülmesinin ardından sahil güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri ekipleri; Sarıyer, Garipçe ve Anadolu Feneri açıklarında arama çalışmaları gerçekleştirdi. Arama çalışmalarına askeri helikopter de havadan destek verdi. Yapılan kontrollü arama çalışmaları, havadan görüntülendi. - İSTANBUL