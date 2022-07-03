İstanbul Boğazı'ndaki vapur kazası kamerada - (Özel) İstanbul Boğazı'ndaki vapur kazası kamerada Kadıköy-Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda Kadıköy-Karaköy seferini yapan "ŞH-DURUSU" adlı vapurun, Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı... - (Özel) İstanbul Boğazı'ndaki vapur kazası kamerada Kadıköy- Karaköy seferini yapan vapurun iskeleye çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda Kadıköy- Karaköy seferini yapan "ŞH-DURUSU" adlı vapurun, Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İstanbul Boğazı'nda dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadıköy-Karaköy seferini yapan "ŞH-DURUSU" vapuru iskeleye yanaşmak istemişti. Dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş, hafif şekilde yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bazılarının ise çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı öğrenilmişti. Vapur kazası kamerada Öte yandan yaşanan o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vapur normal şekilde iskeleye yanaşıyor. Vapur ardından duramayarak iskeleye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle vapur geri tepiyor. İskeledeki vatandaşlar ise panik yaşıyor. İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa İstanbul Boğazı Karaköy Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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