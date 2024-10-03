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İstanbul Boğazı'nda Yük Gemileri Çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda Yük Gemileri Çarpıştı
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Üsküdar önlerinde seyreden iki yük gemisi birbirine sürterek hasar oluşturdu. Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gemilerin kurtarılma anlarını kameraya aldı.

İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde seyreden ve birbirine sürten iki yük gemisinde hasar oluştu. Geminin Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar önlerinde birbirlerine sürttü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi. Kıyı Emniyet Genel Müdür ekipleri tarafından geminin kurtarılma anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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