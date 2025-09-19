İstanbul Boğazı'nda Yolcu Motoru ile Gemi Çarpıştı: 12 Yaralı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda yolcu motoru ile geminin çarpıştığı kazada 12 kişinin yaralandığını, yaralılar dahil tüm yolcuların tahliye edildiğini, olayda can kaybı ve çevre kirliliğinin meydana gelmediğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İstanbul Boğazı'nda meydana gelen kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde ARTVİN isimli gemi ile KAMİL SAYIN isimli yolcu motorunun çatıştığı bilgisi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. 12 kişinin yaralandığı olayın ardından, KAMİL SAYIN isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak, yaralılar dahil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem'e yanaşmıştır. ARTVİN isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere'ye intikal etmektedir. Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir" denildi. - İSTANBUL