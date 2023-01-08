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İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğazda oluşan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta ortadan kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - 3. Sayfa

İstanbul Boğazı 3. Sayfa Haberler

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