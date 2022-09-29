İstanbul Boğazı'nda yasadışı midye avcılığı yapanlar suçüstü yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yasa dışı karakıllı midye avcılığı yapan şahısları suçüstü yakaladı. 20 çuval karakıllı midyeye el konulurken, 5 şahsa toplam 44 bin 865,00 TL idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri bugün saat 05.00 sıralarında İstanbul Boğazı'nda 5 şahsın, yasak sahada karakıllı midye avcılığı yaptığı tespit etti. Bunun üzerine şahıslar Rumeli Hisarı sahiline kacak anladıkları kara kıllı midyeleri çıkardıkları anda operasyon yapan ekipler, yasadışı yollardan avlanılan 20 çuval karakıllı midyeye el koydu. Canlı olan mideyeler denize bırakıldı.

Ayrıca, yasadışı avcılıkta kullanılan; 1 adet dalış tüpü, takribi 20 metre dalış hortumu, 1 adet regülatör ve 1 adet midye filesine de el konuldu ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bahse konu istihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınması için yeddi emin limanına bırakıldı.

Yasak sahada karadan karakıllı midye avcılığı yapan 5 şahsa; karakıllı midye avcılığı yapmak ve "Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi " olmamasından dolayı toplamda 44 bin 865,00 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL