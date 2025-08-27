İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücünün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaldığı oteldeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yüzücünün sabah saatlerinde otelden ayrıldığı anlar kaydedildi.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüleri ortaya çıktı. Günlerdir boğazda aranan yüzücünün kaldığı oteldeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolduğu belirlenen 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüleri ortaya çıktı. Rus yüzücünün son görüntüleri Beyoğlu'nda kaldığı otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Rus yüzücü, sabah saat 07.37'de kaldığı otelin içerisindeki asansörden çıkarken görülüyor. Sonrasında da otelin resepsiyonuna indiği görülüyor. Rus yüzücü, burada bir süre otel lobisinde oturduktan sonra otelden ayrılıyor. - İSTANBUL

