Çığlıkları sahili inletti! Denize düşen görme engelli çift için zamanla yarıştılar 3. Sayfa Haberleri Emirgan'da görme engelli çift, yürüdükleri sırada merdiven boşluğunu fark edemeyince denize düştü. Yardım seslerini duyan vatandaşların kurtararak banka oturttuğu çift uzun süre kendine gelemedi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Önceki gün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili'nde görme engelli bir çift, önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki vatandaşlar onların yardımına koştu. ŞOK YAŞADILAR Vatandaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı. Sırılsıklam olan iki arkadaş ardından da banka oturtuldu. Neye uğradığını şaşırsan çift olayın şokunu uzun süre atlatamazken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar böyle görüntülendi: Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emirgan Sarıyer Banka 3. Sayfa Haberler

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