İstanbul Boğazı'nda Denize Düşen Kız Çocuğu Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Denize Düşen Kız Çocuğu Kurtarıldı
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İstanbul Boğazı'nda Denize Düşen Kız Çocuğu Kurtarıldı
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İstanbul Boğazı'nda vapurdan düşen 10 yaşındaki bir kız çocuğu, işadamı Sebahattin Seven'in teknesinin kaptanı tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri de olaya müdahale ederek çocuğu hastaneye sevk etti.

İstanbul Boğazı'nda can pazarı... Denize düşen kız çocuğu böyle kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. Vapurdan düşen 10 yaşındaki genç kız, böyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Beşiktaş'ta yaşandı. İskeleden ayrılan vapurdan 10 yaşındaki bir kız denize düştü. Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada denizde bulunan İşadamı Sebahattin Seven'e ait özel teknenin kaptanı duruma müdahale ederek küçük çocuğa can simidi attı. 10 yaşındaki kız, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Denizde yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa
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