İstanbul Boğazı'nda bir günde ikinci gemi arızası İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 139 metre boyundaki 'Adil İbrahimli' isimli boş tanker, ekipler tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası'na demirletildi. İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 139 metre boyundaki 'Adil İbrahimli' isimli boş tanker, ekipler tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası'na demirletildi. İskenderun'dan Ukrayna'ya seyir halindeki 139 metre boyundaki 'Adil İbrahimli' isimli boş tanker, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinesinde kılavuz kaptan ve Kurtarma-7 römorkörünün refakatinde çekilen gemi, Türkeli Demir Sahası'na demirletildi. Akşam saatlerinde 'Sparta' isimli gemi de makine arızası yaparak aynı sahaya demirletilmişti. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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