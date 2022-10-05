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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarılarak demirletildi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarılarak demirletildi

İstanbul Boğazı'nda makina arızası yaşayan 92 m. boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda makina arızası yaşayan 92 m. boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Tuzla'dan Novrossiyk'e seyir halindeyken İstanbul Boğazında Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 m boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, KURTARMA-8 Römorkörü refakatinde Türkeli Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı İstanbul 3. Sayfa Haberler

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