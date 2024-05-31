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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

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Makine arızası yapan 176 metre boyundaki gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

176 metre boyundaki gemi makine arızası yaptı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Makine arızası yapan gemi ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Boğazı Denizcilik Ulaşım İstanbul 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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