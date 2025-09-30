Haberler

İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken makine arızası yaşayan ARDA isimli geminin Büyükdere'ye emniyetle demirletilmesi sonrası İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak yeniden faaliyete geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki geminin Büyükdere'ye emniyetle demirletilmesi sonrasında İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 ülkeden Trump'ın Gazze planına destek

19 ülkeden Trump'ın Gazze planına destek! Dikkat çeken Filistin detayı
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber

Ölümden dönen ünlü oyuncudan yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.