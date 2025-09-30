İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Yeniden Açıldı
Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken makine arızası yaşayan ARDA isimli geminin Büyükdere'ye emniyetle demirletilmesi sonrası İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak yeniden faaliyete geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki geminin Büyükdere'ye emniyetle demirletilmesi sonrasında İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa