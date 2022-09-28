İstanbul Boğaz'ında gemi arızası 3. Sayfa Haberleri Üsküdar açıklarında Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Üsküdar açıklarında Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 metre boyunda 32 metre genişliğinde Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi Üsküdar açıklarında makine arızası yaptı. 53 bin 800 ton taşıma kapasiteli gemi, boğazda sürüklenirken demir atarak durabildi. Makine arızası yapan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA-8-9-10 Römorkörleri ve KEGM-3 botu olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. (Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Üsküdar Panama Rusya 3. Sayfa Güncel Haberler

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