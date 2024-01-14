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İstanbul Beyoğlu'nda Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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İstanbul Beyoğlu'nda polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonunda yakalandı. Şahsın valizinden 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde çıktı. Kovalama anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonunda yakalandı. Farklı suçlardan 8 suç kaydı olduğu öğrenilen şahsın valizinden 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde çıktı. Kovalama anları ise kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde satan veya sevk eden şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 12.01.2024 tarihinde Bostan Mahallesi'nde polisi görerek kaçan kişiyi takibe aldı. 'Dur' ihtarlarına uymayan şüpheli, valizini bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli bir süre kaçtıktan sonra Irmak Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan V.T'nin farklı suçlardan 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin valizinden 6 adet şeffaf poşet içerisinde, toplam 3 kilo 159 gram marihuana ele geçirildi. Şüpheli V.T., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin kaçma anı ve polis tarafından yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyoğlu Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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