İstanbul Beyoğlu'nda Taksi Sürücüsü Tarafından Darp Edilen Faslı Adamın Cenazesi Defnedilmek Üzere Yola Çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan tartışma ve kavga sonucu taksi sürücüsü tarafından darp edilerek hayatını kaybeden Fas uyruklu Jamal Doumane'nin cenazesi Kartal Soğanlık'taki gasilhaneye getirildi. Cenazenin işlemlerinin ardından defnedileceği belirtildi. Doumane'nin eşi ise adalet istediğini söyledi.

İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde bir tartışma ve devamındaki kavga sonucu bindiği taksi sürücüsü tarafından darp edilerek yaşamını yitiren 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane'nin cenazesi Kartal Soğanlık'taki gasilhaneye getirildi. Doumane'nin cenazesi buradaki işlemlerinin ardından defnedilecek.

İstanbul Beyoğlu'nda bir taksi sürücüsü ile yaşadığı tartışma ve kavga sonucu darp edilerek yaşamını yitiren Fas uyruklu Jamal Doumane'nin cenazesi Kartal Soğanlık'taki gasilhaneye getirildi. Talihsiz adamın cenazesinin buradaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yola çıkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Doumane'nin eşi Fatma Cream olayın kısa mesafe tartışmasından çıktığını, ve 10 senedir Türkiye'de yaşadığını belirterek "Ben Türkiye'ye çok güveniyorum. Devlete çok güveniyorum. Ben sadece adalet istiyorum. Eşim için hak istiyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL