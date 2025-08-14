İstanbul Beyoğlu'nda Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirdi

Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen akasya ağacı, olay sırasında yolda insan geçmemesi sayesinde yaralanma veya can kaybını önledi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırarak trafiği normale döndürdü.

İstanbul Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi.

Beyoğlu Tomtom Mahallesi Kumbaracı yokuşunda yer alan akasya ağacının bir bölümü, şiddetli rüzgarda yola devrildi. Ağacın devrildiği sırada yoldan insan geçmemesi muhtemel bir yaralanma ve can kaybını önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ağacın ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
