İstanbul Beyoğlu'nda Otel Yangını Paniğe Neden Oldu

İstanbul Beyoğlu'nda Otel Yangını Paniğe Neden Oldu
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Beyoğlu'ndaki bir otelde elektrik kablolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içinde söndürüldü. Olayda yaralanma olmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Beyoğlu'nda yer alan bir otelin elektrik kablolarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Meşelik Sokakta bulunan 5 katlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin regülatöründe başlayan yangın elektrik kablolarında yanmaya neden oldu. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kablolardan çıkan duman ve koku büyük bir yangına dönüşmeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını gören çevre sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, yangının olduğu bölümde maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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