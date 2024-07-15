İstanbul Beyoğlu'nda Çocukların Tehlikeli Nostaljik Tramvay Yolculuğu
İstanbul Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunan bir grup çocuk, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Tramvayın arkasında ilerleyen çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların canlarını hiçe saydıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL