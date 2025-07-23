İstanbul Beyoğlu'nda Büfe Patladı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bir büfede meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu slbdms Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın altındaki büfede patlama meydana gelmiş ve patlama nedeniyle bina çökmüştü. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekiplerinin enkazdaki çalışmaları sürerken, patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL