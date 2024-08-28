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İstanbul Beyoğlu'nda Araç Takla Attı: Bir Yaralı

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İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen kazada iki araç çarpıştı ve bir araç takla attı. Kazada araç içerisinde sıkışan bir vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda iki aracın karıştığı kazada bir araç takla attı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Evliya Çelebi Caddesi Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.'nın kontrolündeki 34 HA 455 plakalı Volkswagen Tiguan araç, karşı istikametten gelen 34 CFP 662 plakalı Mercedes marka araçla çarpıştıktan sonra takla attı. Kaza esnasında araçta bulunan 2 kişiden biri olan Z.A. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin Z.A.'yı sıkıştığı yerden çıkardığı öğrenildi. Yaralı olduğu belirtilen Z.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken takla atan otomobil de yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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