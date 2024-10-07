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İstanbul Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Kısmi Çökme

İstanbul Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Kısmi Çökme
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Beyoğlu'nda meydana gelen kısmi çökme sonucu 3 araç hasar gördü, ölü ya da yaralı yok. Olay sonrası bina tahliye edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme sonucu binadan düşen beton parçaları 3 otomobilde hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binadan kopan beton parçaları 3 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede binadaki kısmi çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. Yaşanan olay nedeniyle bina tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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