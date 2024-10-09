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İstanbul Beylikdüzü'nde Tekstil Atölyesinde Yangın

İstanbul Beylikdüzü'nde Tekstil Atölyesinde Yangın
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İstanbul Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan medikal malzeme üreten bir tekstil firmasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı.

İstanbul Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan medikal malzeme üreten bir tekstil firmasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.45 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Mermerciler Sanayi Sitesi içerisindeki medikal malzeme üretimi yapan bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar dışarı çıkarken itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü istanbul Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Sağlık

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