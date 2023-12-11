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İstanbul Beylikdüzü'nde Tehlikeli Hareketler Yapan Kadın Sürücü Görüntülendi

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Beylikdüzü'nde bir kadın sürücü, araç kullanırken tehlikeli hareketler yaparak trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde araç kullanırken tehlikeli hareketler yapan kadın sürücü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde önceki gece kadın sürücü trafiği tehlikeye soktu. Araçla trafiğe açık yolda son ses müzikle dolaşan kadın sürücü direksiyonu sağa sola savurdu. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Tehlikeli hareketler yapan sürücüyü araç içindeki bir başka kişi ise cep telefonu kamerası ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün direksiyonu sağa sola savurması ve yanındaki yolcunun sevinmesi görülüyor.

korkması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü Tragger Güvenlik Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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