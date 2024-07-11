Üye Girişi
Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde Patenli Çocuklara Para Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde bir otomobile tutunarak ilerleyen patenli çocuklar yürekleri ağza getirdi. Polis ekipleri araç sürücüsüne 690 TL para cezası kesti.

İstanbul Beylikdüzü'nde otomobile tutunarak ilerleyen patenli çocuklar yürekleri ağza getirdi. Araç sürücüsüne polis ekipleri 690 TL para cezası kesti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi'nde bir otomobile tutunarak ilerleyen patenli çocuklar yürekleri ağza getirdi. 'Pes artık' dedirten tehlikeli anların sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonu otomobil sürücüsü V.G.P. tespit edilerek yakalandı. V.G.P. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer kurallara uymamak" maddesine göre 690 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

 'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title