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İstanbul Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Devam Ediyor

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Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini sürdürüyor. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul Beylikdüzü'nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beylikdüzü'nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Sulu şekilde yağan kar yağışında trafikte her hangi bir olumsuzluk yaşatmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İstanbul Hava Durumu Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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