İstanbul Beylikdüzü'nde gençlerin tartışmasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen bir kavgada, gençler arasındaki tartışmaya aileler de dahil oldu ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde gençlerin tartışmasına aileler de dahil olunca çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 3 genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar arasında yumruklu kavga çıktı. Bir süre sonra durumu fark eden aileler, kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada A.K. ve A.E. isimli iki genç yaralanırken ihbar üzerine olay yerine bekçi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan gençler ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Sokağa gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL