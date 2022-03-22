İstanbul Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar Mahallesinde altı katlı binanın giriş katında bulunan ikinci el eşya dükkanı alevler içinde kaldı. - Haberler

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İstanbul Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar Mahallesinde altı katlı binanın giriş katında bulunan ikinci el eşya dükkanı alevler içinde kaldı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar Mahallesinde altı katlı binanın giriş katında bulunan ikinci el eşya dükkanı alevler içinde kaldı.

İstanbul Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar Mahallesinde altı katlı binanın giriş katında bulunan ikinci el eşya dükkanı alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor, ölü ve yaralı olmadığı bilgisi alındı

İstanbul Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar Mahallesinde altı katlı binanın giriş katında bulunan ikinci el eşya dükkanı alevler içinde kaldı.

İstanbul Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar Mahallesinde altı katlı binanın giriş katında bulunan ikinci el eşya dükkanı alevler içinde kaldı.

İstanbul Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar Mahallesinde altı katlı binanın giriş katında bulunan ikinci el eşya dükkanı alevler içinde kaldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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