İstanbul Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar Mahallesinde altı katlı binanın giriş katında bulunan ikinci el eşya dükkanı alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor, ölü ve yaralı olmadığı bilgisi alındı

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