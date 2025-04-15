Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

İstanbul Beykoz'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Beykoz'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beykoz'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayın, 600 bin avro borç nedeniyle yapıldığı öne sürüldü.

İstanbul Beykoz'da bir eve yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay sonrası zanlıların yaya olarak uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat sabahı Beykoz Görele Mahallesi Menteşe Sokak'ta İ.Y. ve Ç.B.'nin yaşadığı eve yönelik silahlı saldırı üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili mağdurların ifadelerine başvuran polis, 19 Şubat'ta İ.Y.'nin telefonla aranarak, G.E. isimli kişiye 600 bin avro borcu olduğu, ödeme yapılmadığı takdirde öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini belirledi. Ev sakinlerinin herhangi bir husumetlerinin olmadığı da tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Sarıyer ve Şişli'deki adreslerine özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.S. (28), H.Y. (29) ve çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan B.A. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin olay sonrası yaya olarak uzaklaştıkları anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.