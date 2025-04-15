İstanbul Beykoz'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Beykoz'da bir eve yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay sonrası zanlıların yaya olarak uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat sabahı Beykoz Görele Mahallesi Menteşe Sokak'ta İ.Y. ve Ç.B.'nin yaşadığı eve yönelik silahlı saldırı üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili mağdurların ifadelerine başvuran polis, 19 Şubat'ta İ.Y.'nin telefonla aranarak, G.E. isimli kişiye 600 bin avro borcu olduğu, ödeme yapılmadığı takdirde öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini belirledi. Ev sakinlerinin herhangi bir husumetlerinin olmadığı da tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Sarıyer ve Şişli'deki adreslerine özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.S. (28), H.Y. (29) ve çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan B.A. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin olay sonrası yaya olarak uzaklaştıkları anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL